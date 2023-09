Les histoires de Joss 9 rue du Général de Brauer Rosheim, 4 octobre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

En compagnie de Sophie, bibliothécaire, Joss, petit escargot et mascotte de la médiathèque, propose des séances de contes à tous les enfants. Rdv à 10h pour les 0 à 3 ans et 10h45 pour les 3 ans et +. Sur inscription..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 10:45:00. EUR.

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



In the company of librarian Sophie, Joss, the little snail and media library mascot, offers storytelling sessions for all children. Dates: 10 a.m. for 0-3 year-olds and 10.45 a.m. for ages 3 and up. Registration required.

En compañía de la bibliotecaria Sophie, Joss, el pequeño caracol y mascota de la mediateca, ofrece sesiones de cuentacuentos para todos los niños. A las 10.00 h para los niños de 0 a 3 años y a las 10.45 h para los mayores de 3 años. Inscripción obligatoria.

In Begleitung der Bibliothekarin Sophie bietet Joss, die kleine Schnecke und das Maskottchen der Mediathek, Märchenstunden für alle Kinder an. Treffpunkt um 10 Uhr für Kinder von 0 bis 3 Jahren und 10:45 Uhr für Kinder ab 3 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile