Exposition – Beautés de la faune et de la Femme 9 rue du Général de Brauer Rosheim, 3 octobre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Découvrez cette dernière exposition de Raymong Kaag, peintre local passionné de dessin et de peinture acrylique..

2023-10-03 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Discover this latest exhibition by Raymong Kaag, a local painter with a passion for drawing and acrylic painting.

Descubra esta última exposición de Raymong Kaag, pintor local apasionado por el dibujo y la pintura acrílica.

Entdecken Sie diese neueste Ausstellung von Raymong Kaag, einem lokalen Maler, der eine Leidenschaft für Zeichnen und Acrylmalerei hat.

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile