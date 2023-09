MARCHE LES RUBANS ROSES 9 Rue du Dr Gaston Viville Hagondange, 15 octobre 2023, Hagondange.

Les Rubans Roses au profit d’Octobre rose

Cette année, la ville d’Hagondange organise « Les Rubans Roses », une marche au profit d’Octobre Rose.

Rendez-vous dimanche 15 octobre au départ du préau de l’école de la Ballastière, à partir de 9h !

Marche mixte, ouverte à tous, avec un parcours de 3km ou 7 km.

Départs :

9h pour le 7km

9h30 pour le 3km

avec échauffement groupé avant chaque départ (animation zumba) et collation offerte à l’arrivée

Les dons sont versés pour le dépistage du cancer du sein. Le CCAS doublera le montant des dons.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 . .

9 Rue du Dr Gaston Viville Cour de l’école de la Ballastière

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



Pink Ribbons in aid of Pink October

This year, the town of Hagondange is organizing « Les Rubans Roses », a walk in aid of Pink October.

Join us on Sunday, October 15, starting at 9 a.m. from the Ballastière school playground!

Mixed walk, open to all, with a 3km or 7km route.

Start times:

9am for the 7km

9:30 am for the 3km

with group warm-up before each start (zumba animation) and snack offered at the finish

Donations go towards breast cancer screening. The CCAS will double the amount donated.

Lazos rosas a favor del Octubre Rosa

Este año, la ciudad de Hagondange organiza « Les Rubans Roses », una marcha a favor del Octubre Rosa.

Únase a nosotros el domingo 15 de octubre, a partir de las 9.00 h, en la explanada de la escuela Ballastière

Se trata de una marcha mixta, abierta a todos, con un recorrido de 3 km o 7 km.

Hora de salida:

9h para los 7 km

9h30 para los 3 km

con calentamiento en grupo antes de cada salida (animación zumba) y tentempié ofrecido a la llegada

Las donaciones se destinarán a la detección del cáncer de mama. La CCAS duplicará la cantidad donada.

Pink Ribbons zugunsten des Rosa Oktobers

Dieses Jahr organisiert die Stadt Hagondange « Les Rubans Roses », eine Wanderung zugunsten des Rosa Oktobers.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 15. Oktober, ab 9 Uhr vom Pausenhof der Schule La Ballastière aus!

Gemischte Wanderung, offen für alle, mit einer Strecke von 3 km oder 7 km.

Abreise:

9 Uhr für den 7km-Lauf

9:30 Uhr für den 3km-Lauf

mit gemeinsamem Aufwärmen vor jedem Start (Zumba-Animation) und kostenlosem Snack am Ziel

Die Spenden werden für die Brustkrebsvorsorge gespendet. Das CCAS wird den Spendenbetrag verdoppeln.

Mise à jour le 2023-09-14 par DESTINATION AMNEVILLE