Réveillon Chez Nello La Belle Vie 9 Rue du Docteur Herpin Tours, 1 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret !.

Dimanche 2023-12-24 20:00:00 fin : 2023-12-24 02:00:00. EUR.

9 Rue du Docteur Herpin

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas Eve. Evening meal, show and entertainment with the Elves and Mothers Christmas of the Cabaret !

Nochebuena. ¡Cena, espectáculo y entretenimiento con los Duendes y Madres Navideñas del Cabaret !

Heiligabend und Weihnachten. Abendliches Essen, Show und Unterhaltung mit den Wichteln und Weihnachtsfrauen des Kabaretts!

Mise à jour le 2023-11-28 par Tours Val de Loire Tourisme