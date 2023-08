FESTIVAL LA BOURSE NOIRE 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol, 2 septembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

La 4ème édition du festival La Bourse Noire, ce sera Chez Narcisse les 2 et 3 septembre 2023 !

Labels, stands d’art et d’artisanat

Bières artisanales et restauration végés/viandards

Camping de l’Orée des Vosges accessible à pieds (réservations 03 29 66 55 17) et nombreux gîtes dans les environs

-> BILLETTERIE Pass 2 Jours en pré-ventes à tarfi réduit (19€) jusqu’au 1er septembre : https://www.helloasso.com/…/evenements/la-bourse-noire-iv

Sur place :

– Pass 2 jours : 24€

– Pass 1 jour Samedi et Dimanche : 15€

Organisation par : La Grange Noire / Epictural Production

Toutes les informations sur disponible sur : https://www.facebook.com/events/1567097767102612. Tout public

Samedi 2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

9 rue du Devau Chez Narcisse

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



The 4th edition of La Bourse Noire festival will be held at Chez Narcisse on September 2 and 3, 2023!

Labels, arts and crafts stands

Vegan/viandard craft beers and catering

Camping de l’Orée des Vosges within walking distance (reservations 03 29 66 55 17) and numerous gîtes in the vicinity

-> BILLETTERIE Pass 2 Jours en pré-vent à tarfi réduit (19?) jusqu’au 1er septembre : https://www.helloasso.com/…/evenements/la-bourse-noire-iv

On site :

– 2-day pass: 24?

– Saturday and Sunday 1-day pass: 15?

Organized by : La Grange Noire / Epictural Production

All information is available at: https://www.facebook.com/events/1567097767102612

La 4ª edición del festival Bourse Noire se celebrará en Chez Narcisse los días 2 y 3 de septiembre de 2023

Etiquetas, puestos de arte y artesanía

Cervezas artesanales y catering vegano/viandante

Camping de l’Orée des Vosges a poca distancia (reservas 03 29 66 55 17) y numerosas casas rurales en los alrededores

-> ENTRADAS Abono de 2 días disponible por adelantado a precio reducido (19?) hasta el 1 de septiembre: https://www.helloasso.com/…/evenements/la-bourse-noire-iv

In situ :

– Pase de 2 días: 24

– Pase de 1 día sábado y domingo: 15?

Organiza : La Grange Noire / Producción Epictural

Toda la información está disponible en: https://www.facebook.com/events/1567097767102612

Ausgabe des Festivals La Bourse Noire findet am 2. und 3. September 2023 bei Chez Narcisse statt!

Labels, Kunst- und Handwerksstände

Handgemachte Biere und veganes/viandards Essen

Camping de l’Orée des Vosges zu Fuß erreichbar (Reservierungen 03 29 66 55 17) und zahlreiche Unterkünfte in der Umgebung

-> TICKETS 2-Tages-Pass im Vorverkauf zum ermäßigten Preis (19?) bis zum 1. September: https://www.helloasso.com/…/evenements/la-bourse-noire-iv

Vor Ort:

– 2-Tages-Pass: 24?

– 1-Tages-Pass für Samstag und Sonntag: 15?

Organisation durch : La Grange Noire / Epictural Production

Alle Informationen unter: https://www.facebook.com/events/1567097767102612

Mise à jour le 2023-08-26 par OT REMIREMONT