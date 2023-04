La Cassine en Ardenne© – Spectacle « Robin des Bois » 9, rue du couvent des cordeliers, 15 juillet 2023, Vendresse.

Entre joie, doute et passion, Robin et ses amis vous donnent rendez-vous à la Cassine, transformée en véritable forêt de Sherwood.Vibrez, frissonnez et rejoignez-les pour faire face au Comte de Nottingham. Une grande fresque populaire où passion, courage, amour et liberté triomphe ! UN CONCEPT HORS DU COMMUN Embarquez à bord d’une tribune mobile & couverte unique en Europe qui se déplace au fil des scènes sur 300 mètres et vous offre la plus grande scène du Grand Est.​Départ du Couvent des Cordeliers, arrivée aux ruines du château : vous suivez les protagonistes tout au long de l’histoire. Le tout est orchestré par une équipe 100% bénévole qui fait tout : jeu, costumes, décors, cuisine, entretien… Retrouvez toutes les informations concernant le spectacle de Robin des Bois à la Cassine sur le site www.la-cassine.com La billetterie est ouverte, réservez vite vos billets !.

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . .

9, rue du couvent des cordeliers La Cassine

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est



Between joy, doubt and passion, Robin and his friends meet at the Cassine, transformed into a real Sherwood forest. A great popular fresco where passion, courage, love and freedom triumph! A UNUSUAL CONCEPT Embark on a mobile & covered stand, unique in Europe, which moves over 300 meters and offers you the largest stage in the East of France. Departing from the Cordeliers Convent, arriving at the ruins of the castle: you follow the protagonists throughout the story. The whole thing is orchestrated by a team of 100% volunteers who do everything: acting, costumes, sets, cooking, maintenance… Find all the information about the Robin Hood show at the Cassine on the website www.la-cassine.com. The ticket office is open, reserve your tickets now!

Entre la alegría, la duda y la pasión, Robin y sus amigos se reúnen en el Cassine, transformado en un auténtico bosque de Sherwood. Un gran fresco popular donde triunfan la pasión, el valor, el amor y la libertad UN CONCEPTO INUSUAL Embarque a bordo de una tribuna móvil y cubierta, única en Europa, que se desplaza más de 300 metros a medida que se desarrollan las escenas, ofreciéndole el mayor escenario del Grand Est… Partiendo del Convento de los Cordeliers, llegando a las ruinas del castillo: usted sigue a los protagonistas a lo largo de la historia. Todo está orquestado por un equipo de voluntarios al 100% que lo hacen todo: actuación, vestuario, escenografía, cocina, mantenimiento.. Encuentre toda la información sobre el espectáculo Robin Hood en el Cassine en la página web www.la-cassine.com. La taquilla está abierta, ¡reserve ya sus entradas!

Zwischen Freude, Zweifel und Leidenschaft treffen sich Robin und seine Freunde in der Cassine, die sich in einen echten Sherwood Forest verwandelt hat, um gemeinsam mit ihnen dem Grafen von Nottingham die Stirn zu bieten. Ein großes Volksmärchen, in dem Leidenschaft, Mut, Liebe und Freiheit triumphieren! EIN AUSSERGEWÖHNLICHES KONZEPT Gehen Sie an Bord einer in Europa einzigartigen mobilen und überdachten Tribüne, die sich im Laufe der Szenen über 300 Meter bewegt und Ihnen die größte Bühne des Grand Est bietet… Start im Kloster der Cordeliers, Ankunft in den Ruinen der Burg: Sie folgen den Protagonisten durch die Geschichte. Das Ganze wird von einem zu 100 % ehrenamtlichen Team inszeniert, das sich um alles kümmert: Spiel, Kostüme, Bühnenbild, Küche, Instandhaltung? Alle Informationen über die Aufführung von Robin Hood in La Cassine finden Sie auf der Website www.la-cassine.com Der Kartenvorverkauf ist eröffnet

Mise à jour le 2023-03-21 par Ardennes Tourisme