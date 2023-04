Week-end médiéval à La Cassine – Tournois de Béhourd 9, rue du couvent des cordeliers, 27 mai 2023, Vendresse.

Pour la 3ème édition de son week-end: tournois, spectacle de fauconnerie, balade contée, cracheurs de feu, marché médiéval, animation pour toute la famille… La Cassine vous transporte au Moyen-Age. Réservation conseillée..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

9, rue du couvent des cordeliers La Cassine

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est



For the 3rd edition of its weekend: tournaments, falconry show, storytelling walk, fire-eaters, medieval market, animation for the whole family… La Cassine transports you to the Middle Ages. Reservation recommended.

Para la 3ª edición de su fin de semana: torneos, espectáculo de cetrería, paseo de cuentacuentos, tragafuegos, mercado medieval, animaciones para toda la familia… La Cassine le transporta a la Edad Media. Se recomienda reservar.

Ausgabe seines Wochenendes: Turniere, Falknereivorführungen, Märchenwanderungen, Feuerschlucker, mittelalterlicher Markt, Unterhaltung für die ganze Familie… La Cassine versetzt Sie ins Mittelalter. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-03-21 par Ardennes Tourisme