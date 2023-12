Concert-Feel good 9 rue du Collège Flers, 21 mars 2024, Flers.

Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21

Lâchez prise, exit les soucis, Aurore Larcher au chant, Sandrine Petitjean au piano, Maxence Lefeuvre à la guitare et Emilien Féron à la batterie vous transporteront dans un univers « Feel good. Vous pourrez apprécier par exemple « Life on mars? » de David Bowie.

.

9 rue du Collège Pôle culturel Jean Chaudeurge

Flers 61100 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Flers agglo