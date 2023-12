Stage de chant 9, rue du Collège Flers, 8 mars 2024, Flers.

Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-08 10:00:00

fin : 2024-03-10 12:00:00

Stage de chant encadré par aurore Larcher, Corinne Picouleau et Sandrine Petitjean. Que vous soyez débutant ou non, que vous choisissiez la journée ou la demi journée, n’hésitez pas, inscrivez vous au stage de chant.

9, rue du Collège Pole culturel Jean Chaudeurge

Flers 61100 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-23 par Flers agglo