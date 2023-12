Mini concert 9 rue du Collège Flers, 16 février 2024, Flers.

Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16

Des élèves de différentes disciplines interprèteront des morceaux choisis par leur professeur qui les encadreront et parfois joueront avec eux. Venez apprécier leur travail et les encourager..

9 rue du Collège Pôle culturel Jean Chaudeurge

Flers 61100 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Flers agglo