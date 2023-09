Vincent Do en concert 9, rue du Collège Flers, 14 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Vincent Do se donne en spectacle et rencontre son public!

Artiste multi-instrumentaliste, Vicent Do est auteur et compositeur, interprète, évoluant dans la chanson folk acoustique. Musicien pour divers projets artistiques aux styles éclectiques, il se teinte naturellement de couleurs variées. Il est accompagné de Benjamen Agostini aux percussions et Chris Grisard à la guitare..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

9, rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie



Vincent Do puts on a show and meets his audience!

A multi-instrumentalist, Vicent Do is an author, composer and performer of acoustic folk songs. A musician for a variety of artistic projects in eclectic styles, he is naturally tinged with varied colors. He is accompanied by Benjamen Agostini on percussion and Chris Grisard on guitar.

¡Vincent Do monta un espectáculo y se reúne con su público!

Multiinstrumentista, Vicent Do es autor, compositor e intérprete de canciones folk acústicas. Músico en diversos proyectos artísticos eclécticos, es un natural de muchos colores. Le acompañan Benjamen Agostini a la percusión y Chris Grisard a la guitarra.

Vincent Do tritt auf und trifft sein Publikum!

Der Multiinstrumentalist Vicent Do ist Autor, Komponist und Interpret, der sich im Bereich des akustischen Folk-Chansons bewegt. Als Musiker für verschiedene Kunstprojekte mit eklektischen Stilen färbt er sich natürlich in verschiedenen Farben. Begleitet wird er von Benjamen Agostini an den Percussions und Chris Grisard an der Gitarre.

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité