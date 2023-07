Atelier rencontre avec Alain Chiche, auteur et illustrateur jeunesse 9 rue du Collège Flers, 12 juillet 2023, Flers.

Flers,Orne

Rencontre avec ALAIN CHICHE, Auteur illustrateur

Dans le cadre de l’Été culturel 2023, le réseau des médiathèques de Flers agglo a le plaisir d’accueillir Alain Chiche pour une série de lectures et d’ateliers afin de découvrir son univers de mots, de notes et de couleurs!

Auteur et illustrateur d’une soixantaine d’albums pour la jeunesse, Alain Chiche vous présentera ses livres et vous invitera à partager en famille un moment chaleureux pendant lequel vous pourrez écouter des histoires et vous essayer à l’utilisation des encres et des pinceaux !

Organisé dans le cadre du dispositif Du soleil entre les lignes, porté par Normandie Livre & Lecture dans le cadre de l’Été culturel 2023 en Normandie, l’été culturel est une manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et les opérateurs nationaux..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 12:30:00. .

9 rue du Collège Médiathèque de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Meeting with ALAIN CHICHE, Author and illustrator

As part of Été culturel 2023, the Flers agglo media library network is pleased to welcome Alain Chiche for a series of readings and workshops to discover his world of words, notes and colors!

Author and illustrator of some sixty albums for young people, Alain Chiche will present his books and invite you to share a warm moment with your family, where you can listen to stories and try your hand at using inks and brushes!

Organized as part of the « Du soleil entre les lignes » (sunshine between the lines) scheme, supported by Normandie Livre & Lecture as part of the Été culturel 2023 en Normandie (Cultural Summer 2023 in Normandy), the Cultural Summer is an event initiated by the French Ministry of Culture and implemented by the Direction régionale des affaires culturelles de Normandie and national operators.

Encuentro con ALAIN CHICHE, autor e ilustrador

En el marco del Verano Cultural 2023, la red de mediatecas Flers agglo se complace en acoger a Alain Chiche en una serie de lecturas y talleres para descubrir su mundo de palabras, notas y colores

Autor e ilustrador de unos sesenta libros para jóvenes, Alain Chiche presentará sus obras y le invitará a usted y a su familia a compartir un cálido momento durante el cual podrá escuchar historias y probar a utilizar tintas y pinceles

Organizado en el marco de la iniciativa « Du soleil entre les lignes », apoyada por Normandie Livre & Lecture en el marco del Verano Cultural 2023 en Normandía, el Verano Cultural es un acontecimiento iniciado por el Ministerio de Cultura y puesto en marcha por la Dirección Regional de Asuntos Culturales de Normandía y operadores nacionales.

Treffen mit ALAIN CHICHE, Autor und Illustrator

Im Rahmen des Kultursommers 2023 freut sich das Netzwerk der Mediatheken von Flers Agglo, Alain Chiche zu einer Reihe von Lesungen und Workshops begrüßen zu dürfen, um seine Welt der Worte, Noten und Farben zu entdecken!

Alain Chiche, Autor und Illustrator von rund 60 Kinder- und Jugendbüchern, stellt Ihnen seine Bücher vor und lädt Sie und Ihre Familie zu einem gemütlichen Beisammensein ein, bei dem Sie Geschichten hören und sich selbst im Umgang mit Tinte und Pinsel versuchen können!

Der Kultursommer wird im Rahmen der Maßnahme Du soleil entre les lignes organisiert, die von Normandie Livre & Lecture im Rahmen des Kultursommers 2023 in der Normandie getragen wird. Der Kultursommer ist eine Veranstaltung auf Initiative des Kulturministeriums, die von der Regionaldirektion für kulturelle Angelegenheiten der Normandie und den nationalen Betreibern durchgeführt wird.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme