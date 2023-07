Exposition : 75 ans de la reconstuction de Flers 9 rue du Collège Flers, 6 juin 2023, Flers.

Flers,Orne

Le 9 juin 2023, Flers fêtait le 75e anniversaire de la pose de la première pierre de sa reconstruction. À cette occasion, venez découvrir des panneaux extraits de l’exposition intitulée « La reconstruction flérienne, une urbanisation d’avant-garde »..

Vendredi 2023-06-06 fin : 2023-09-02 . .

9 rue du Collège Médiathèque de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



On June 9, 2023, Flers celebrated the 75th anniversary of the laying of the foundation stone for its reconstruction. To mark the occasion, come and discover panels from the exhibition entitled « La reconstruction flérienne, une urbanisation d’avant-garde ».

El 9 de junio de 2023, Flers celebró el 75 aniversario de la colocación de la primera piedra de su reconstrucción. Para celebrarlo, eche un vistazo a los paneles de la exposición « Reconstrucción en Flers, urbanismo de vanguardia ».

Am 9. Juni 2023 feierte Flers den 75. Jahrestag der Grundsteinlegung für den Wiederaufbau der Stadt. Aus diesem Anlass sehen Sie Tafeln aus der Ausstellung mit dem Titel « La reconstruction flérienne, une urbanisation d’avant-garde » (Der Wiederaufbau von Flers, eine avantgardistische Stadtplanung).

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme