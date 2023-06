Qui est ce Chevalier ? 9 rue du Château Ternay, 12 juin 2023, Ternay.

Ternay,Vienne

A la fin de la visite guidée du château de Ternay, toute la famille participe au jeu d’énigme pour retrouver l’identité d’un chevalier. Celui-ci, a perdu la mémoire et ne sait plus qui il est. L’aiderez-vous à retrouver son identité ? Il vous faudra résoudre des énigmes et parcourir de mystérieux souterrains. Si vous trouvez la bonne réponse le chevalier saura vous récompenser… (plusieurs niveaux de difficulté). C’est ici l’occasion de découvrir une science et un art oubliés : l’art héraldique..

9 rue du Château Château de Ternay

Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the end of the guided tour of the castle of Ternay, the whole family participates in a riddle game to find the identity of a knight. This one has lost his memory and does not know who he is. Will you help him to find his identity? You will have to solve riddles and go through mysterious underground passages. If you find the right answer, the knight will reward you (several levels of difficulty). This is an opportunity to discover a forgotten science and art: the art of heraldry.

Al final de la visita guiada al castillo de Ternay, toda la familia participa en un juego de adivinanzas para averiguar la identidad de un caballero. Este caballero ha perdido la memoria y no sabe quién es. ¿Le ayudarás a encontrar su identidad? Tendrás que resolver acertijos y atravesar misteriosos pasadizos subterráneos. Si encuentras la respuesta correcta, el caballero te recompensará (varios niveles de dificultad). Esta es una oportunidad para descubrir una ciencia y un arte olvidados: el arte de la heráldica.

Am Ende der Führung durch das Schloss von Ternay nimmt die ganze Familie an einem Rätselspiel teil, um die Identität eines Ritters zu finden. Dieser hat sein Gedächtnis verloren und weiß nicht mehr, wer er ist. Können Sie ihm helfen, seine Identität zu finden? Du musst Rätsel lösen und durch geheimnisvolle unterirdische Gänge wandern. Wenn Sie die richtige Antwort finden, wird der Ritter Sie belohnen (mehrere Schwierigkeitsgrade). Dies ist die Gelegenheit, eine vergessene Wissenschaft und Kunst zu entdecken: die Heraldik.

