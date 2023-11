Les Fantômes de Saint-Brisson 9 rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire, 21 octobre 2023, Saint-Brisson-sur-Loire.

Saint-Brisson-sur-Loire,Loiret

Un parcours d’énigmes dans le château décoré, tous les après-midis des vacances ! Envie de plus de challenge & de sensations ? Nos nuits hantées avec comédiens vous attendent les 28 et 31 octobre 2023 ! NOMBRE DE PLACE LIMITÉ – RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE. Familles

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 13 EUR.

9 rue du Château

Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire



A riddle trail through the decorated castle, every vacation afternoon! Looking for more challenge and thrills? Our haunted nights with actors await you on October 28 and 31, 2023! LIMITED NUMBER OF PLACES – BOOKING STRONGLY RECOMMENDED

Una ruta de acertijos en el castillo decorado, todas las tardes durante las fiestas ¿Busca más desafíos y emociones? Nuestras noches encantadas con actores le esperan los días 28 y 31 de octubre de 2023 PLAZAS LIMITADAS – SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE RESERVAR

Ein Rätselparcours im geschmückten Schloss, jeden Nachmittag in den Ferien! Lust auf mehr Herausforderung & Sensationen? Unsere Spuknächte mit Schauspielern erwarten Sie am 28. und 31. Oktober 2023! BEGRENZTE PLATZZAHL – RESERVIERUNG DRINGEND EMPFOHLEN

Mise à jour le 2023-10-24 par ADRT45