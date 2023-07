FÊTE DU CHATEAU 9 Rue du Château Moyen, 6 août 2023, Moyen.

Moyen,Meurthe-et-Moselle

Messires, gents Dames et nobles visiteurs, Après moult années d’absence et à l’occasion du 40e anniversaire de l’association, le château Qui Qu’en Grogne a l’honneur de vous inviter à sa grande fête médiévale qui se tiendra le dimanche 6 aout 2023 prochain de 11h à 18h. En espérant vous voir très nombreux.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 11:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. 8 EUR.

9 Rue du Château Château Qui qu’en grogne

Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Messires, gents Dames and noble visitors, After many years of absence and on the occasion of the 40th anniversary of the association, the castle Qui Qu’en Grogne has the honor to invite you to its great medieval festival to be held on Sunday August 6, 2023 from 11am to 6pm. We hope to see many of you there.

Messires, gents Dames y nobles visitantes, Después de muchos años de ausencia y con motivo del 40 aniversario de la asociación, el castillo Qui Qu’en Grogne tiene el honor de invitarles a su gran fiesta medieval que se celebrará el domingo 6 de agosto de 2023 de 11h a 18h. Esperamos veros a muchos de vosotros.

Nach vielen Jahren der Abwesenheit und anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins hat das Schloss Qui Qu’en Grogne die Ehre, Sie zu seinem großen mittelalterlichen Fest einzuladen, das am Sonntag, dem 6. August 2023, von 11 bis 18 Uhr stattfinden wird. Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-07-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS