Halloween au Château du Rivau 9 Rue du Château Lémeré, 30 octobre 2024, Lémeré.

Lémeré Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-10-30 10:00:00

fin : 2024-11-02 18:00:00

Les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre, énigmes et bonbons vous attendent dans les jardins du Château du Rivau. Pas de chasse aux sorcières, mais attention quand même, nous vous réservons quelques surprises… Le Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween..

Les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre, énigmes et bonbons vous attendent dans les jardins du Château du Rivau. Pas de chasse aux sorcières, mais attention quand même, nous vous réservons quelques surprises… Le Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween.

Les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre, énigmes et bonbons vous attendent dans les jardins du Château du Rivau. Pas de chasse aux sorcières, mais attention quand même, nous vous réservons quelques surprises… Le Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween. A chaque tranche d’âge sa chasse aux bonbons (3-5 ans, 6-10 ans et 11 ans et plus). En autonomie et à l’aide d’un livret, les enfants profiteront d’un jeu de piste inédit à l’issu duquel ils recevront des bonbons bien mérités. Pour les 6-10 ans, une chasse aux bonbons guidée par les médiatrices du Rivau sera proposée sur les 4 jours à 11h, 14h30, 16h (réservation obligatoire, animation en supplément, nombre de places limité). Enfin, à la tombée de la nuit à 17h, les familles pourront s’épouvanter en écoutant un conte d’Halloween !

11 EUR.

9 Rue du Château

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par ADT 37