Le Fascinant Week-end « Accords Parfaits ! » au restaurant « Le Jardin Secret » 9 Rue du Château Lémeré, 19 octobre 2023, Lémeré.

Lémeré,Indre-et-Loire

Pour ce fascinant weekend, au cœur du berceau de verdure de vignes et de rosiers de la cour du château, le restaurant Jardin Secret proposera un soirée Mets et Vins intimiste et gatsronomique associant une cuisine créative

et raffinée et la dégustation soyeuse et savoureuse de vins AOC Chinon..

Vendredi 2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-19 . 85 EUR.

9 Rue du Château

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For this fascinating weekend, in the heart of the green cradle of vines and rosebushes in the château’s courtyard, the restaurant Jardin Secret will be offering an intimate, gatsronomic food and wine evening combining creative, refined cuisine and silky, tasty AOC Chinon wines

and refined cuisine, and the silky-smooth tasting of AOC Chinon wines.

Para este fin de semana fascinante, en el corazón de la verde cuna de viñas y rosales del patio del castillo, el restaurante Jardin Secret ofrecerá una velada enogastronómica íntima y gatsronómica que combinará una cocina creativa y refinada con la degustación sedosa y sabrosa de vinos AOC Chinon

y refinada cocina con una sedosa y sabrosa degustación de vinos AOC Chinon.

An diesem faszinierenden Wochenende wird das Restaurant Jardin Secret inmitten der grünen Wiege aus Weinreben und Rosenstöcken des Schlosshofs einen intimen und gatsronomischen Abend mit Speisen und Weinen veranstalten, der eine kreative Küche mit den besten Weinen des Landes verbindet

der Abend wird mit einer Mischung aus raffinierten Speisen und Getränken und einer geschmackvollen Weinprobe mit AOC Chinon-Weinen abgerundet.

Mise à jour le 2023-10-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme