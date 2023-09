JEP – Concert Roland Kern 9 Rue du Château Lémeré, 17 septembre 2023, Lémeré.

Lémeré,Indre-et-Loire

Roland KERN, musicien compositeur de viole de Gambe. proposera 3 temps forts d’échanges/rencontres dans les jardins et salles du Rivau. Sa musique est aujourd’hui essentiellement constituées de compositions réalisées à la viole de gambe en solo, en lien avec des lieux emblématiques.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . 9.5 EUR.

9 Rue du Château

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Roland KERN, viola da gamba musician and composer, will offer 3 high points for discussion and encounters in the gardens and halls of Le Rivau. Today, his music is essentially made up of solo compositions on the viola da gamba, in connection with emblematic sites

Roland KERN, músico y compositor de viola da gamba, ofrecerá 3 momentos álgidos de debate/encuentro en los jardines y salones de Le Rivau. En la actualidad, su música se compone esencialmente de composiciones para solo de viola da gamba, en relación con lugares emblemáticos

Roland KERN, Musiker und Komponist auf der Viola da Gamba, wird in den Gärten und Sälen von Le Rivau drei verschiedene Veranstaltungen anbieten. Seine Musik besteht heute hauptsächlich aus Solokompositionen auf der Gambe, die in Verbindung mit symbolträchtigen Orten entstanden sind

