Apé’rivau 9 Rue du Château Lémeré, 20 juillet 2023, Lémeré.

Lémeré,Indre-et-Loire

3 rendez-vous musicaux et conviviaux vous attendent cet été au château du Rivau, au cœur des jardins de contes de fées. Venez avec votre propre pique-nique ou réservez le au restaurant La Table des Fées. Vous pouvez également dîner aux 2 restaurants du château (sur réservation)..

Jeudi 2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 22:00:00. 5 EUR.

9 Rue du Château

Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



3 musical and convivial get-togethers await you this summer at Château du Rivau, in the heart of the fairytale gardens. Bring your own picnic or reserve one at La Table des Fées restaurant. You can also dine at the château’s 2 restaurants (reservation required).

3 eventos musicales y de convivencia le esperan este verano en el Château du Rivau, en el corazón de los jardines de cuento. Traiga su propio picnic o reserve uno en el restaurante La Table des Fées. También puede cenar en los 2 restaurantes del castillo (previa reserva).

3 musikalische und gesellige Veranstaltungen erwarten Sie diesen Sommer auf Schloss Rivau, inmitten von Märchengärten. Bringen Sie Ihr eigenes Picknick mit oder reservieren Sie es im Restaurant La Table des Fées. Sie können auch in den beiden Restaurants des Schlosses speisen (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-07-10 par ADT 37