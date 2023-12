ATELIER – DES LIVRES ET DE L’ART 9 Rue du Capus Musée Fayet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault ATELIER – DES LIVRES ET DE L’ART 9 Rue du Capus Musée Fayet Béziers, 3 février 2024, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 Le Centre de Documentation sort de ses murs afin d’échanger et d’apprécier sa richesse. Musée Fayet. Payant. Sur inscription uniquement: 04.67.36.81.60.

Le Centre de Documentation sort de ses murs afin d’échanger et d’apprécier sa richesse. Musée Fayet. Payant. Sur inscription uniquement: 04.67.36.81.60

Organiser une exposition ce n’est pas que d’accrocher des tableaux. C’est avant tout un travail de recherche qui permet de fixer le choix des thématiques, des oeuvres et du cheminement que les visiteurs pourront suivre à l’aide des outils spécifiquement crées pour l’occasion. Le Centre de documentation sort de ses murs afin d’apprécier sa richesse et d’échanger.

Payant. Sur inscription uniquement EUR.

9 Rue du Capus

Musée Fayet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Code postal 34500 Lieu 9 Rue du Capus Musée Fayet Adresse 9 Rue du Capus Musée Fayet Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville 9 Rue du Capus Musée Fayet Béziers Latitude 43.3425624 Longitude 3.21118019 latitude longitude 43.3425624;3.21118019

9 Rue du Capus Musée Fayet Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/