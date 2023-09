ATELIER ÉCRITURE – ÉCRIRE AVEC UNE ŒUVRE D’ART : LES CARTES POSTALES 9 rue du Capus Béziers, 18 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Animatrice Ateliers d’écriture diplômée à l’Université P. Valéry Montpellier 3, Sylvie Marletta vous invite à découvrir les cartes postales autrement. Réservation obligatoire par téléphone..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Sylvie Marletta is a qualified writing workshop leader at Université P. Valéry Montpellier 3, and invites you to discover postcards in a different way. Reservations required by telephone.

Sylvie Marletta es tallerista cualificada de escritura en la Universidad P. Valéry Montpellier 3, y le invita a descubrir las postales de una manera diferente. Reserva previa por teléfono.

Sylvie Marletta ist diplomierte Schreibwerkstattleiterin an der Universität P. Valéry Montpellier 3 und lädt Sie dazu ein, Postkarten einmal anders zu entdecken. Telefonische Reservierung erforderlich.

