Concert – Fête de la Trinité 9 rue du Bourguet, 4 juin 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Les choristes de l’ensemble Jubilate de Pau et le Chœur Aimer Chanter de Sainte -Colome sous la direction de Stéphanie Salvo et accompagnés au piano par Christine Vidal, s’unissent pour vous proposer un voyage musical « Chant et récit d’un pèlerin français allant à Compostelle en l’an 2000 ».

Organisateurs : Association Amis de la Chapelle de Gabas.

9 rue du Bourguet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The choristers of the Jubilate ensemble from Pau and the Ch?ur Aimer Chanter from Sainte-Colome under the direction of Stéphanie Salvo and accompanied on the piano by Christine Vidal, unite to offer you a musical journey « Song and story of a French pilgrim going to Compostela in the year 2000 ».

Organizers: Association Amis de la Chapelle de Gabas

Los coristas del conjunto Jubilate de Pau y el Ch?ur Aimer Chanter de Sainte-Colome bajo la dirección de Stéphanie Salvo y acompañados al piano por Christine Vidal, unen sus fuerzas para ofrecerles un viaje musical « Canto e historia de un peregrino francés que va a Compostela en el año 2000 ».

Organiza: Association Amis de la Chapelle de Gabas

Die Choristen des Ensembles Jubilate aus Pau und der Ch?ur Aimer Chanter aus Sainte-Colome unter der Leitung von Stéphanie Salvo und begleitet von Christine Vidal am Klavier, bieten Ihnen gemeinsam eine musikalische Reise an: « Gesang und Erzählung eines französischen Pilgers, der im Jahr 2000 nach Compostela ging ».

Organisatoren: Association Amis de la Chapelle de Gabas (Verein der Freunde der Kapelle von Gabas)

