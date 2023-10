CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE 9 rue du 11 novembre Blain, 11 juin 2024, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Conférence de l’Université de Nantes, animée par Olivier Suzereau, sur le thème « Sur la route de l’ombre de la lune à travers les Etats-Unis « .

2024-06-11 fin : 2024-06-11 . EUR.

9 rue du 11 novembre Cinéma Saint-Laurent

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



University of Nantes lecture by Olivier Suzereau on « On the road to the moon’s shadow across the USA »

Conferencia de Olivier Suzereau en la Universidad de Nantes sobre el tema « En el camino de la sombra lunar a través de Estados Unidos »

Vortrag der Universität Nantes, moderiert von Olivier Suzereau, zum Thema « Auf der Straße des Mondschattens durch die USA »

