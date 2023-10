CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE 9 rue du 11 novembre Blain, 14 mai 2024, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Conférence de l’Université de Nantes, animée par Philippe De Grissac sur le thème « Nécessité de Changer le rapport à la nature » « .

9 rue du 11 novembre Cinéma Saint-Laurent

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



University of Nantes conference, moderated by Philippe De Grissac on the theme « The need to change our relationship with nature »

Conferencia de Philippe De Grissac en la Universidad de Nantes sobre « La necesidad de cambiar nuestra relación con la naturaleza »

Konferenz der Universität Nantes, moderiert von Philippe De Grissac zum Thema « Nécessité de Changer le rapport à la nature » » »

Mise à jour le 2023-09-01 par eSPRIT Pays de la Loire