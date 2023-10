CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE 9 rue du 11 novembre Blain, 12 mars 2024, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Conférence de l’Université de Nantes, animée par Diane Gouard, sur le thème « Le Jugement Dernier de Michel-Ange décrypté.3 ».

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

9 rue du 11 novembre Cinéma Saint-Laurent

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Université de Nantes conference, hosted by Diane Gouard, on « Michelangelo’s Last Judgment deciphered.3 »

Conferencia organizada por la Universidad de Nantes, dirigida por Diane Gouard, sobre el tema « El Juicio Final de Miguel Ángel descifrado.3 »

Konferenz der Universität Nantes, geleitet von Diane Gouard, zum Thema « Michelangelos Jüngstes Gericht entschlüsselt.3 »

