CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE 9 rue du 11 novembre Blain, 12 décembre 2023, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Conférence de l’Université de Nantes, animée par Dominique Pierrelée, sur le thème « La réalité de « pays » en Loire-Atlantique ». ».

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

9 rue du 11 novembre Cinéma Saint-Laurent

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



University of Nantes conference, hosted by Dominique Pierrelée, on « The reality of ‘country’ in Loire-Atlantique »

Conferencia de Dominique Pierrelée en la Universidad de Nantes, sobre el tema « La realidad del « campo » en Loira-Atlántico »

Konferenz der Universität Nantes, geleitet von Dominique Pierrelée, zum Thema « La réalité de « pays » en Loire-Atlantique ». »

Mise à jour le 2023-09-01 par eSPRIT Pays de la Loire