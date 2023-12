Cet évènement est passé Ateliers de cuisine O’Local 9 Rue Docteur Verron Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

fin : 2023-11-15 18:00:00 Mercredi 25 Oct 2023 : 15H00/17H00

Atelier « Parent et enfants »

Vous réalisez une entrée, et un plat pour 4 personnes Vendredi 27 Oct 23 : 15H00/17H00

Atelier « Menu »

Vous réalisez Plat et dessert pour 4 pers Samedi 28 Oct 23 : 10H00/12H00

Atelier « Mini toques»

Accompagné d’un adulte les enfants réalisent un goûter Samedi 28 Oct 23 : 14H00/16H00

Atelier « Macaron »

Vous réalisez tout de A à Z et vous repartez avec environ 24 pièces Samedi 04 Nov 23 : 16H00/18H00

Atelier « atelier Macaron »

Vous réalisez tout de A à Z et vous repartez avec 24 pièces environ Vendredi 10 Nov 23 : 14H00/16H00

ATELIER « Menu Automne »

Vous réalisez un menu en entier de l’entrée au dessert pour 2 pers Mercredi 15 Nov 23 : 16H00/18H00

ATELIER « Parents/Enfants »

Vous réalisez une entrée, et un dessert pour quatre personnes Vendredi 17 Nov 23 : 15H00/17H00

ATELIER « Sushi-Maki »

Vous réalisez Sushi, maki et California Rolls, vous repartez avec 24 pièces Samedi 18 Nov 23 : 14H00/16H00

ATELIER « Pâté en croûte »

Vous réalisez de A à Z le Pâté en croûte avec deux pâtés d’environ 500g Mercredi 22 Nov 23 : 13H30/15H00

ATELIER « Barquettes au Chocolat» Parents/Enfants ou Ados seul

Atelier animé par Katia au pays des Gourmands Mercredi 22 Nov 23 : 16h00/18h00

Atelier « Croustillant Choco/praliné »

Atelier animé par Katia au Pays des Gourmands Jeudi 23 Nov 23 : 15H00/17H00

Atelier « Paris Brest »

Vous réalisez tout de A à Z (Praliné, crème…) Vous repartez avec un gâteau de 6 p Vendredi 24 Nov 23 : 15H00/17H00

Atelier « Autour de la Saint Jacques»

Menu pour deux personnes Samedi 25 Nov 23 : 14H00/16H00

Atelier « Menu »

Vous réalisez un Plat et un dessert pour 4 pers Mercredi 29 Nov 23 : 14H00/16H00

Atelier « Parents/enfants »

Vous réalisez une Entrée et un dessert pour 4 pers Vendredi 01 Déc 23 : 15H00/17H00

Atelier « Foie Gras, chutney pain d’épice »

Vous réalisez tout de A à Z sous réserve d’arrivage Samedi 02 Déc 23 : 14H00/16H00

ATELIER « Macaron »

Vous réalisez tout de A à Z vous repartez avec 24 pièces environ Mercredi 06 Déc 23 : 15H00/17H00

ATELIER « Pains d’épices et Gâteau de voyage »

Vous réalisez tout de A à Z Mercredi 13 Déc 23 : 13H30/15H00

ATELIER « Cupcakes Sapins de Noël » Parents/Enfants ou Ados

Atelier animé par Katia au pays des Gourmands Mercredi 13 Déc 23 : 16H00/18H00

Atelier « Bûche façon Tarte au citron Meringuée »

Atelier animé par Katia au Pays des Gourmands Vendredi 15 Déc. 23 : 15H00/17H00

Atelier « Menu de Noël »

Vous réalisez un menu de l’entrée au dessert pour 2 pers de façon festive Samedi 16 Déc 23 : 15H00/17H00

Atelier « Foie Gras »

Vous réalisez tout de A à Z sous réserve d’arrivage Attention nous pouvons annuler les ateliers si moins de 2 participants Vous pouvez également réserver un atelier en privatisant pour 300 €/pers la ½ journée..

