Ateliers de cuisine O’Local 9 Rue Docteur Verron Épernay, 6 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Mercredi 06 sept : 15H00/17H00

ATELIER « Parents enfants » : Vous réalisez un plat et un dessert pour 4 pers

Vendredi 08 sept : 15h00/17h00

ATELIER « Menu complet » : Vous réalisez une entrée, un plat et un dessert pour deux personnes

Samedi 09 sept : 15H00/17H00

ATELIER « Pâtes fraiches » : Vous réalisez vos pates ainsi que trois sauces

Mercredi 13 sept : 14H00/16H00

ATELIER « Paris Brest » : Vous préparez de A à Z et vous repartez avec un gâteau pour 6/8 pers

Vendredi 15 sept : 15H00/17H00

ATELIER « Entremet 3 chocolats » : Vous réalisez l’entremet de A à Z et vous repartez avec un gâteau pour 6/8 pers

Samedi 16 sept 2023 : 14H00/17H00

Atelier « sushis-makis » : Vous réalisez les sushis, les California Rolls et les makis, vous repartez avec 24 pièces

Samedi 23 sept : 14H00/16H00

Atelier « Pate en croute » : Vous réalisez deux pâtés croutes du début à la fin. Et vous repartez avec deux pâtés croutes d’environ 750 G

Jeudi 28 sept : 15H00/17H00

Atelier « Atelier Menu Thaï» : Vous réalisez un menu pour 2 pers entrée, plat et dessert

Samedi 30 sept : 14H00/16H00

Atelier « Cocktail Dinatoire » : Vous réalisez des pièces apéritives et vous repartez avec environ 24 pièces

Attention nous pouvons annuler les ateliers si moins de 2 participants Vous pouvez également réserver un atelier en privatisant pour 300 €/pers la ½ journée..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 16:00:00. .

9 Rue Docteur Verron O’Local

Épernay 51200 Marne Grand Est



Wednesday, Sept 06: 15H00/17H00

Parents and children » WORKSHOP: You make a dish and a dessert for 4 people

Friday 08 sept: 15h00/17h00

ATELIER » Menu complet » : You will prepare a starter, a main course and a dessert for two people

Saturday 09 sept : 15H00/17H00

FRESH PASTA » WORKSHOP: You’ll make your own pasta and three sauces

Wednesday, Sept 13: 14H00/16H00

Paris Brest » WORKSHOP: You prepare from A to Z and leave with a cake for 6/8 pers

Friday 15 sept : 15H00/17H00

ATELIER » Entremet 3 chocolats » : You prepare the entremet from A to Z and you leave with a cake for 6/8 pers

Saturday 16 Sept 2023: 14H00/17H00

Sushi-maki » workshop: You make sushi, California rolls and makis, and leave with 24 pieces

Saturday 23 Sept: 14H00/16H00

Pate en croute » workshop: Make two pâtés croutes from start to finish. And you’ll leave with two pâtés croutes weighing around 750 G

Thursday, Sept 28: 15H00/17H00

Thai Menu Workshop »: You will prepare a menu for 2 people, including starter, main course and dessert

Saturday, Sept 30: 14H00/16H00

Cocktail Dinatoire » workshop: You’ll create appetizers and leave with around 24 pieces

Please note that we can cancel workshops if there are fewer than 2 participants. You can also reserve a workshop for a ½ day at 300 ?/pers.

Miércoles 06 Sept : 15H00/17H00

TALLER « Padres e hijos »: Se prepara un plato y un postre para 4 personas

Viernes 08 Sept : 15h00/17h00

TALLER « Menú completo »: Elaborarás un entrante, un plato principal y un postre para dos personas

Sábado 09 Sept : 15H00/17H00

TALLER « Pasta fresca »: Elaborarás tu propia pasta y tres salsas

Miércoles 13 de septiembre : 14H00/16H00

TALLER « Paris Brest »: Prepararás de la A a la Z y saldrás con un pastel para 6/8 personas

Viernes 15 Sept : 15H00/17H00

TALLER « 3 Chocolates Entremet »: Preparas el entremet de la A a la Z y te vas con una tarta para 6/8 personas

Sábado 16 Sept 2023 : 14H00/17H00

TALLER « Sushi-maki »: Prepararás sushi, California rolls y makis, y te irás con 24 piezas

Sábado 23 Sept : 14H00/16H00

Taller « Paté en croute »: Elaborará dos patés croute de principio a fin. Saldrá con dos patés croute de unos 750 g

Jueves 28 de septiembre : 15H00/17H00

Taller « Menú tailandés »: Preparará un menú para 2 personas, incluyendo entrante, plato principal y postre

Sábado 30 de septiembre : 14h00/16h00

Taller « Cocktail Party »: Crearás aperitivos y te irás con unas 24 piezas

Tenga en cuenta que podemos cancelar los talleres si hay menos de 2 participantes. También puede reservar un taller privado por 300 euros por persona durante medio día.

Mittwoch, 06. September: 15H00/17H00

WORKSHOP « Eltern und Kinder »: Sie bereiten ein Gericht und ein Dessert für 4 Personen zu

Freitag, 08. September: 15.00/17.00 Uhr

WORKSHOP « Komplettes Menü »: Sie bereiten eine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert für zwei Personen zu

Samstag, 09. September: 15.00/17.00 Uhr

WORKSHOP « Frische Pasta »: Sie stellen Ihre Nudeln und drei Saucen her

Mittwoch, 13. September: 14.00/16.00 Uhr

WORKSHOP « Paris Brest »: Sie bereiten alles von A bis Z vor und nehmen eine Torte für 6/8 Personen mit nach Hause

Freitag, 15. September: 15.00/17.00 Uhr

WORKSHOP « Entremet 3 chocolats »: Sie bereiten das Entremet von A bis Z vor und nehmen eine Torte für 6/8 Pers. mit nach Hause

Samstag, 16. Sept. 2023: 14.00/17.00 Uhr

Atelier « Sushi-Maki »: Sie stellen Sushi, California Rolls und Makis her und nehmen 24 Stück mit nach Hause

Samstag, 23. Sept. 14:00/16:00 Uhr

Workshop « Pate en croute » (Krustenpastete): Sie stellen zwei Krustenpasteten von Anfang bis Ende her. Sie nehmen zwei Croutons von ca. 750 g mit nach Hause

Donnerstag, 28. September: 15.00/17.00 Uhr

Workshop « Thai-Menü-Workshop »: Sie bereiten ein Menü für 2 Personen mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert zu

Samstag, 30. September: 14.00/16.00 Uhr

Atelier « Cocktail Dinatoire »: Sie stellen Aperitifstücke her und nehmen ca. 24 Stücke mit nach Hause

Achtung wir können die Workshops bei weniger als 2 Teilnehmern absagen Sie können auch einen Workshop buchen, indem Sie für 300 ?/Pers den ½ Tag privatisieren.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme Epernay en Champagne