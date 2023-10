Saison Culturelle > Cabaret-cirque « Le Cabarêve des établissements Félix Tampon » 9 Rue des Pèlerins Brécey, 26 mars 2024, Brécey.

Brécey,Manche

Cabaret – clown – cirque.

Les Nouveaux Nez et Compagnie.

Dans le cadre du partenariat avec la plateforme de cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg et le cirque théâtre d’Elbeuf.

Welcome au cabarêve, préparez-vous à un moment jamais vécu !

Les étoiles du cabaret des Établissements Félix Tampon illuminent la nuit dans une sérénade clownesque et excentrique au clair de lune.

Un cabaret de rêve présenté par cette grande entreprise de divertissement et de détournements en tout genre.

Artistes clowns, comédiens, musiciens-chanteurs se relaient et cheminent au milieu des paradoxes.

Venez vivre un grand moment du music-hall revisité où la chanson, le cirque et les histoires humaines s’enlacent.

Un décor de trouvailles pour un temps de retrouvailles, construit des passerelles entre les arts, les styles et les générations dans un lieu incroyable et burlesque.

La prouesse circassienne, les clowns et la musique vivante cohabitent et quand la terre regarde en l’air, et que le ciel rêve de se poser un peu, c’est aux établissements Félix Tampon qu’ils se retrouvent.

Un moment à vivre, inoubliable.

Spectacle programmé dans le cadre du festival SPRING du 13 mars au 21 avril 2024 – Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

A partir de 8 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-03-26 20:30:00 fin : 2024-03-26 . .

9 Rue des Pèlerins Espace Culturel

Brécey 50370 Manche Normandie



Cabaret – clown – circus.

Les Nouveaux Nez et Compagnie.

As part of a partnership with the circus platform in Normandy: La Brèche in Cherbourg and cirque théâtre d’Elbeuf.

Welcome to the cabarêve, get ready for a moment you’ve never experienced before!

The stars of Établissements Félix Tampon’s cabaret light up the night in a clownish, eccentric serenade in the moonlight.

A dream cabaret presented by this leading company in entertainment and detour of all kinds.

Clowns, comedians, musicians and singers take turns in the midst of paradoxes.

Come and experience a great moment of music-hall revisited, where song, circus and human stories intertwine.

A décor full of finds for a time of reunion, building bridges between the arts, styles and generations in an incredible, burlesque setting.

Circus prowess, clowns and live music live side by side, and when the earth looks up and the sky dreams of taking a breather, it’s at Les établissements Félix Tampon that they come together.

An unforgettable experience.

Show programmed as part of the SPRING festival from March 13 to April 21, 2024 ? International Festival of New Forms of Circus in Normandy.

Ages 8 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Cabaret – clown – circo.

Les Nouveaux Nez et Compagnie.

En el marco de una asociación con la plataforma circense de Normandía: La Brèche de Cherburgo y el Cirque Théâtre d’Elbeuf.

Bienvenido a la cabarêve, ¡prepárese para algo que nunca ha experimentado!

Las estrellas del cabaret de Établissements Félix Tampon iluminan la noche en una payasesca y excéntrica serenata a la luz de la luna.

Un cabaret de ensueño presentado por esta compañía líder en entretenimiento y diversiones de todo tipo.

Payasos, cómicos, músicos y cantantes se turnan para abrirse paso entre paradojas.

Venga a vivir un gran momento de music hall revisitado, donde se entrecruzan la canción, el circo y las historias humanas.

El escenario está preparado para un momento de reencuentro, tendiendo puentes entre las artes, los estilos y las generaciones en un marco increíble y burlesco.

La destreza circense, los payasos y la música en directo conviven, y cuando la tierra mira hacia arriba y el cielo sueña con asentarse un rato, es en los establecimientos Félix Tampon donde se reúnen.

Una experiencia inolvidable.

Espectáculo programado en el marco del festival SPRING del 13 de marzo al 21 de abril de 2024 ? Festival Internacional de Nuevas Formas de Circo de Normandía.

A partir de 8 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Kabarett – Clown – Zirkus.

Les Nouveaux Nez et Compagnie.

Im Rahmen der Partnerschaft mit der Zirkusplattform in der Normandie: La Brèche in Cherbourg und dem Cirque Théâtre d’Elbeuf.

Welcome au cabarêve, machen Sie sich bereit für einen noch nie erlebten Moment!

Die Sterne des Kabaretts von Établissements Félix Tampon erleuchten die Nacht in einer clownesken und exzentrischen Mondscheinserenade.

Ein traumhaftes Kabarett, präsentiert von diesem großen Unternehmen für Unterhaltung und Zweckentfremdung aller Art.

Clownkünstler, Schauspieler, Musiker und Sänger wechseln sich ab und gehen ihren Weg inmitten von Paradoxen.

Erleben Sie einen großen Moment der neu interpretierten Music Hall, in der sich Chanson, Zirkus und menschliche Geschichten miteinander verflechten.

Ein Dekor voller Fundstücke für eine Zeit des Wiedersehens, das Brücken zwischen den Künsten, den Stilen und den Generationen an einem unglaublichen und burlesken Ort baut.

Zirkuskunststücke, Clowns und Live-Musik leben zusammen, und wenn die Erde nach oben schaut und der Himmel davon träumt, sich ein wenig niederzulassen, dann treffen sie sich im Félix Tampon Etablissements.

Ein Moment, den man erlebt haben muss, unvergesslich.

Die Aufführung findet im Rahmen des Festivals SPRING vom 13. März bis 21. April 2024 statt ? Internationales Festival für neue Zirkusformen in der Normandie.

Ab 8 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche