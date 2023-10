Saison Culturelle > Théâtre « Peau d’âne, la fête est finie » 9 Rue des Pèlerins Brécey, 22 février 2024, Brécey.

Brécey,Manche

Où sont les femmes ?

Marie Dilasser / Hélène Soulié / Compagnie Exit.

Coproduction Mont Saint-Michel – Normandie.

À l’heure où les femmes s’allient pour prendre la parole sur les violences subies, quel regard pouvons-nous poser sur Peau d’âne et plus généralement sur les contes ?

« Peau d’âne » est l’histoire dérangeante d’un bon roi, père de famille, qui, devenu veuf, veut à tout prix épouser sa fille…

Avec engagement et humour, et en reprenant les éléments iconiques du conte, Hélène Soulié,

metteuse en scène et Marie Dilasser, autrice, tissent une fable en forme de road-trip imaginaire haute en couleurs dans un décor de fête foraine.

La pièce interroge la « conspiration des oreilles bouchées » et encourage à enrayer les mécanismes et les situations qui viennent étouffer les paroles.

Une histoire d’aujourd’hui, où les jeunes filles s’allient pour prendre possession de leur corps, de leur vie et ne sont plus accablées ou passives devant le malheur.

Ici pas de roi ni d’infante. Mais un père coupable et une fille qui telle une Antigone, prend les armes et sort du silence.

A partir de 10 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-02-22 20:30:00 fin : 2024-02-22 . .

9 Rue des Pèlerins Espace Culturel

Brécey 50370 Manche Normandie



Where are the women?

Marie Dilasser / Hélène Soulié / Compagnie Exit.

Coproduced by Mont Saint-Michel – Normandie.

At a time when women are joining forces to speak out against violence, how can we look at Peau d?âne and fairy tales in general?

« Peau d?âne » is the disturbing story of a good king and family man who, now a widower, is desperate to marry his daughter…

With commitment and humor, Hélène Soulié,

hélène Soulié, director, and Marie Dilasser, author, weave a fable in the form of a colorful imaginary road-trip in a funfair setting.

The play questions the « conspiracy of blocked ears » and encourages us to stop the mechanisms and situations that stifle speech.

A story for today, in which young girls join forces to take possession of their bodies and their lives, and are no longer overwhelmed or passive in the face of misfortune.

No king or infanta here. But a guilty father and a daughter who, like Antigone, takes up arms and speaks out.

Ages 10 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

¿Dónde están las mujeres?

Marie Dilasser / Hélène Soulié / Compagnie Exit.

Coproducido por Mont Saint-Michel – Normandie.

En un momento en que las mujeres se unen para denunciar la violencia, ¿cómo podemos mirar a Peau d?âne y a los cuentos de hadas en general?

« Peau d’âne » es la inquietante historia de un buen rey y padre de familia que, ahora viudo, está desesperado por casarse con su hija…

Con compromiso y humor, y utilizando los elementos icónicos del cuento, Hélène Soulié,

la directora Hélène Soulié y la dramaturga Marie Dilasser tejen una fábula en forma de un colorido viaje imaginario por carretera ambientado en un parque de atracciones.

La obra cuestiona la « conspiración de los oídos tapados » y nos anima a poner fin a los mecanismos y situaciones que ahogan la palabra.

Se trata de una historia de hoy, en la que las jóvenes unen sus fuerzas para tomar las riendas de su cuerpo y de su vida, y dejan de sentirse abrumadas o pasivas ante la desgracia.

Aquí no hay rey ni infanta. Sólo un padre culpable y una hija que, como Antígona, toma las armas y habla.

Para niños a partir de 10 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Wo sind die Frauen?

Marie Dilasser / Hélène Soulié / Compagnie Exit.

Koproduktion Mont Saint-Michel – Normandie.

In einer Zeit, in der sich Frauen zusammenschließen, um über erlittene Gewalt zu sprechen, welchen Blick können wir auf Peau d’âne und generell auf Märchen werfen?

« Peau d’âne » ist die verstörende Geschichte eines guten Königs und Familienvaters, der als Witwer um jeden Preis seine Tochter heiraten will…

Mit Engagement und Humor, und indem sie die ikonischen Elemente des Märchens aufgreifen, haben Hélène Soulié,

regisseurin und Marie Dilasser, Autorin, eine Fabel in Form eines farbenfrohen imaginären Roadtrips in einem Jahrmarktsdekor.

Das Stück stellt die « Verschwörung der verstopften Ohren » in Frage und ermutigt dazu, die Mechanismen und Situationen zu durchbrechen, die die Worte ersticken.

Eine Geschichte aus der heutigen Zeit, in der junge Mädchen sich verbünden, um ihren Körper und ihr Leben in Besitz zu nehmen, und nicht länger überwältigt oder passiv dem Unglück gegenüberstehen.

Hier gibt es weder einen König noch eine Infantin. Aber ein schuldiger Vater und eine Tochter, die wie eine Antigone zu den Waffen greift und ihr Schweigen bricht.

Ab 10 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

