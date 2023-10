Saison Culturelle > Théâtre « J’ai des doutes » 9 Rue des Pèlerins Brécey, 17 février 2024, Brécey.

Brécey,Manche

Théâtre – musique.

François Morel sur les textes de Raymond Devos.

Les Productions de l’Explorateur.

Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare.

Ce sorcier du langage, avec sa veste bleue, ses bretelles et son nœud papillon, a cherché toute sa vie, à coups de calembours et de paradoxes, à dézinguer la mécanique huilée de la logique cartésienne et à distordre la surface lisse de la vie quotidienne.

Amoureux des mots et du sens, Raymond Devos a régné en chef suprême sur le music-hall français.

Il fallait un fanfaron de la même trempe, un poète farceur pour reprendre, sans avoir à souffrir de la comparaison, ses textes les plus échevelés. François Morel l’a fait. En fils spirituel de l’as de l’aberration, il enchaîne les sketchs comme on enchaîne les numéros dans une forme proche du récital.

Un moment réjouissant de tendresse absolue et d’humour rare, des mots qui chantent sur les notes de musique d’Antoine Sahler multi-instrumentiste sur scène. Un magnifique hommage de François Morel au monstre sacré de l’humour, spectacle récompensé par un Molière en 2019… à voir sans aucun doute !

A partir de 12 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-02-17 . .

9 Rue des Pèlerins Espace Culturel

Brécey 50370 Manche Normandie



Theater – music.

François Morel on texts by Raymond Devos.

Les Productions de l’Explorateur.

Those who saw him will remember: Raymond Devos was a rare phenomenon.

This wizard of language, with his blue jacket, suspenders and butterfly knot, spent his life using puns and paradoxes to unravel the oiled mechanics of Cartesian logic and distort the smooth surface of everyday life.

A lover of words and meaning, Raymond Devos reigned supreme over French music-hall.

What was needed was a braggart of the same caliber, a farcical poet who could reprise his most outrageous texts without suffering from the comparison. François Morel has done it. As the spiritual son of the ace of aberration, he performs one sketch after another in a form akin to a recital.

A delightful moment of absolute tenderness and rare humor, words that sing to the musical notes of Antoine Sahler, multi-instrumentalist on stage. A magnificent tribute by François Morel to the sacred monster of comedy, a Molière award-winner in 2019… a must-see!

Ages 12 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Teatro – música.

François Morel sobre textos de Raymond Devos.

Les Productions de l’Explorateur.

Los que le vieron lo recordarán: Raymond Devos era un fenómeno raro.

Este mago del lenguaje, con su chaqueta azul, sus tirantes y su nudo de mariposa, se pasaba la vida utilizando juegos de palabras y paradojas para desentrañar la engrasada maquinaria de la lógica cartesiana y distorsionar la lisa superficie de la vida cotidiana.

Amante de las palabras y de los significados, Raymond Devos reinaba en el music-hall francés.

Hacía falta un fanfarrón del mismo calibre, un poeta farsesco que pudiera cubrir sus letras más escandalosas sin sufrir por la comparación. François Morel lo ha conseguido. Como hijo espiritual del as de la aberración, interpreta sketches uno tras otro en forma de recital.

Un momento delicioso de ternura absoluta y humor raro, palabras que cantan a las notas musicales del multiinstrumentista Antoine Sahler en el escenario. Un magnífico homenaje de François Morel al monstruo sagrado de la comedia, un espectáculo que ganará un Molière en 2019… ¡sin duda merece la pena verlo!

A partir de 12 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Theater – Musik.

François Morel mit Texten von Raymond Devos.

Les Productions de l’Explorateur.

Diejenigen, die ihn gesehen haben, erinnern sich: Raymond Devos war ein seltenes Phänomen.

Dieser Sprachzauberer mit seiner blauen Jacke, seinen Hosenträgern und seiner Schmetterlingsnadel versuchte sein ganzes Leben lang, mit Kalauern und Paradoxien die geölte Mechanik der kartesischen Logik zu entkräften und die glatte Oberfläche des Alltagslebens zu verzerren.

Als Liebhaber von Wörtern und Bedeutung herrschte Raymond Devos als oberster Chef über die französische Music Hall.

Es bedurfte eines Fanatikers seines Kalibers, eines poetischen Witzbolds, um seine wildesten Texte zu wiederholen, ohne unter dem Vergleich leiden zu müssen. François Morel hat es getan. Als geistiger Sohn des « As der Aberration » reiht er Sketche aneinander, wie man Nummern aneinanderreiht, in einer Form, die einem Recital nahekommt.

Ein erfreulicher Moment absoluter Zärtlichkeit und seltenen Humors, Worte, die zu den Musiknoten von Antoine Sahler singen, der als Multiinstrumentalist auf der Bühne steht. Eine wunderbare Hommage von François Morel an das heilige Monster des Humors, eine Aufführung, die 2019 mit einem Molière belohnt wird… zweifellos sehenswert!

Ab 12 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche