Pause patrimoine: Saint André: de sacrés décors! 9 Rue des Lisses Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Pause patrimoine: Saint André: de sacrés décors! 9 Rue des Lisses Bayonne, 4 janvier 2024, Bayonne. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 12:30:00

fin : 2024-01-04 13:15:00 Visitez l’église Saint André comme aux jours de son inauguration.

Mauméjean, Bonnat, Pascau: le faste des décors s’impose!.

Visitez l’église Saint André comme aux jours de son inauguration.

Mauméjean, Bonnat, Pascau: le faste des décors s’impose!

Visitez l’église Saint André comme aux jours de son inauguration.

Mauméjean, Bonnat, Pascau: le faste des décors s’impose! EUR.

9 Rue des Lisses Parvis de l’Eglise

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bayonne Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64100 Lieu 9 Rue des Lisses Adresse 9 Rue des Lisses Parvis de l'Eglise Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 9 Rue des Lisses Bayonne Latitude 43.4903 Longitude -1.47155 latitude longitude 43.4903;-1.47155

9 Rue des Lisses Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/