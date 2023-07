Concert: les petits chanteurs de Saint-Louis 9 Rue des Lisses Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Concert: les petits chanteurs de Saint-Louis 9 Rue des Lisses Bayonne, 22 juillet 2023, Bayonne. Bayonne,Pyrénées-Atlantiques Concert de la chorale des petits chanteurs de Saint-Louis.

Mendelssohn, Charpentier, Pachelbel, Couperin, Scarlatti, Haendel, Campra, Purcell, Mozart, Bach..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

9 Rue des Lisses Eglise Saint André

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Saint-Louis petits chanteurs choir.

Mendelssohn, Charpentier, Pachelbel, Couperin, Scarlatti, Haendel, Campra, Purcell, Mozart, Bach. Concierto del coro de pequeños cantores de Saint-Louis.

Mendelssohn, Charpentier, Pachelbel, Couperin, Scarlatti, Haendel, Campra, Purcell, Mozart, Bach. Konzert des Chors « Les petits chanteurs de Saint-Louis ».

Mendelssohn, Charpentier, Pachelbel, Couperin, Scarlatti, Händel, Campra, Purcell, Mozart, Bach. Mise à jour le 2023-07-05 par OT Bayonne Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 9 Rue des Lisses Adresse 9 Rue des Lisses Eglise Saint André Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 9 Rue des Lisses Bayonne

9 Rue des Lisses Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/