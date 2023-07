Élevage des Bruyères 9 rue des Fontaines La Sabotterie, 12 juillet 2023, La Sabotterie.

La Sabotterie,Ardennes

Vente sur place, les lundis, mercredis, vendredis et samedis, de juin à octobre. Sur commande et livraison possible..

9 rue des Fontaines

La Sabotterie 08130 Ardennes Grand Est



Sale on the spot, Mondays, Wednesdays, Fridays and Saturdays, from June to October. On order and possible delivery.

Venta in situ, los lunes, miércoles, viernes y sábados, de junio a octubre. A pedido y con posibilidad de entrega.

Verkauf vor Ort, montags, mittwochs, freitags und samstags, von Juni bis Oktober. Auf Bestellung und Lieferung möglich.

