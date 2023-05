Stages d’art plastique proposés par Mandarine Bleue 9 rue des Ecoles, 17 juillet 2023, Saint-Gervais.

Saint-Gervais,Gironde

L’atelier Mandarine Bleue, dirigé par Laetitia Venier propose tout l’été des stages d’arts plastiques pour enfants et jeunes.

Ces stages ont lieu du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

Autour d’un thème, nous expérimentons plusieurs techniques d’arts plastiques, dessin, pastel, peinture, modelage etc…

– du 17 au 21 juillet : « Art et contes ».

– du 24 au 28 juillet : « Personnages et illustration ».

– du 21 au 25 août : « Oeuvres d’Art détournées.

– du 28 août au 1er septembre : « Histoires et légendes »..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

9 rue des Ecoles

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mandarine Bleue workshop, directed by Laetitia Venier, offers all summer long art workshops for children and young people.

These workshops take place from Monday to Friday, from 2 to 5 pm.

Around a theme, we experiment several techniques of plastic arts, drawing, pastel, painting, modeling etc…

– from July 17 to 21 : « Art and tales ».

– from July 24 to 28 : « Characters and illustration ».

– from August 21 to 25 : « Diverted works of art ».

– from August 28th to September 1st : « Stories and legends ».

El taller Mandarine Bleue, dirigido por Laetitia Venier, ofrece cursos de arte para niños y jóvenes durante todo el verano.

Estos cursos tienen lugar de lunes a viernes, de 14.00 a 17.00 horas.

En torno a un tema, se experimentan diversas técnicas de artes plásticas, dibujo, pastel, pintura, modelado, etc.

– del 17 al 21 de julio: « El arte y los cuentos

– del 24 al 28 de julio: « Personajes e ilustración ».

– del 21 al 25 de agosto: « Obras de arte divertidas ».

– del 28 de agosto al 1 de septiembre : « Cuentos y leyendas ».

Das Atelier Mandarine Bleue, das von Laetitia Venier geleitet wird, bietet den ganzen Sommer über Kunstkurse für Kinder und Jugendliche an.

Diese Kurse finden von Montag bis Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Rund um ein Thema experimentieren wir mit verschiedenen Techniken der bildenden Kunst, Zeichnen, Pastell, Malen, Modellieren etc.

– vom 17. bis 21. Juli: « Kunst und Märchen ».

– vom 24. bis 28. Juli: « Figuren und Illustrationen ».

– vom 21. bis 25. August: « Umgeleitete Kunstwerke.

– vom 28. August bis 1. September: « Geschichten und Legenden ».

Mise à jour le 2023-05-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme