Exposition d’art contemporain « Année 1987 » 9 rue des croisiers Caen, 1 février 2024, Caen.

Caen,Calvados

Exposition de dessins, tableaux peints aux couteaux, chassis 3D, acryliques colorés… Un événement autour de l’art contemporain qui s’adresse à un public large (enfants, ados et adultes).

Exposition à la Galerie des Croisiers de 9h à 20h tous les jours.Vernissages les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4/02 de 19h à 22h.Conférence le vendredi 2 à 14h, libre.Ateliers samedi 3 et mercredi 7/02 sur réservation de 9h à 11h.Masterclass de danse classique avec musique pour les tout-petits le mercredi 7/02 entre 14h et 16h (les enfants doivent venir coiffés)

Visites commentées, et commandes à la demande..

Vendredi 2024-02-01 09:00:00 fin : 2024-02-07 20:00:00. .

9 rue des croisiers Galerie des croisiers

Caen 14000 Calvados Normandie



Exhibition of drawings, knife paintings, 3D frames, colorful acrylics… A contemporary art event for children, teenagers and adults.

Exhibition at the Galerie des Croisiers from 9 a.m. to 8 p.m. every day.Vernissages on Friday 2, Saturday 3 and Sunday 4/02 from 7 p.m. to 10 p.m.Conference on Friday 2 at 2 p.m., free.Workshops on Saturday 3 and Wednesday 7/02 on reservation from 9 a.m. to 11 a.m.Classical dance masterclass with music for toddlers on Wednesday 7/02 between 2 p.m. and 4 p.m. (children must bring their hair)

Guided tours and orders on request.

Exposición de dibujos, pinturas a cuchillo, cuadros en 3D, acrílicos de colores… Una manifestación de arte contemporáneo dirigida a un amplio público (niños, adolescentes y adultos).

Exposición en la Galerie des Croisiers de 9h a 20h todos los días.Vernissages el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4/02 de 19h a 22h.Conferencia el viernes 2 a las 14h, gratuita.Talleres el sábado 3 y el miércoles 7/02 con reserva de 9h a 11h.Masterclass de danza clásica con música para niños pequeños el miércoles 7/02 de 14h a 16h (los niños deben traer el pelo)

Visitas guiadas y pedidos previa petición.

Ausstellung von Zeichnungen, mit Messern gemalten Bildern, 3D-Chassis, bunten Acrylbildern… Eine Veranstaltung rund um die zeitgenössische Kunst, die sich an ein breites Publikum richtet (Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

Ausstellung in der Galerie des Croisiers täglich von 9 bis 20 Uhr.Vernissagen am Freitag, den 2., Samstag, den 3. und Sonntag, den 4.2. von 19 bis 22 Uhr.Vortrag am Freitag, den 2. um 14 Uhr, frei.Workshops am Samstag, den 3. und Mittwoch, den 7.2. nach Voranmeldung von 9 bis 11 Uhr.Masterclass für klassischen Tanz mit Musik für Kleinkinder am Mittwoch, den 7.2. zwischen 14 und 16 Uhr (Kinder müssen frisiert kommen)

Kommentierte Besuche und Bestellungen auf Anfrage.

