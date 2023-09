Cyrille Mulot, le cirque des romantiques 9 Rue des Croisiers Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Le cirque des romantiques est de retour à la Galerie des Croisiers de Caen du 23 au 29 novembre 2023.

Le photographe Cyrille Mulot met en scène des personnages romanesques et compose un univers sombre et esthétique qui mélange histoire et mythologies.

Vernissage le vendredi 24 novembre à 18h00..

Le cirque des romantiques returns to Caen’s Galerie des Croisiers from November 23 to 29, 2023.

Photographer Cyrille Mulot brings romantic characters to life in a darkly aesthetic universe that blends history and mythology.

Opening on Friday, November 24 at 6:00 pm.

El Circo Romántico vuelve a la Galerie des Croisiers de Caen del 23 al 29 de noviembre de 2023.

El fotógrafo Cyrille Mulot da vida a personajes románticos en un universo de estética oscura que mezcla historia y mitología.

Inauguración el viernes 24 de noviembre a las 18.00 horas.

Der Zirkus der Romantiker ist vom 23. bis 29. November 2023 wieder in der Galerie des Croisiers in Caen zu sehen.

Der Fotograf Cyrille Mulot setzt romantische Figuren in Szene und komponiert ein düsteres und ästhetisches Universum, das Geschichte und Mythologien vermischt.

Vernissage am Freitag, den 24. November um 18.00 Uhr.

