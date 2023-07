Exposition en quatuor 9 Rue des Croisiers Caen, 13 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Du 13 au 19 juillet, exposition de 4 artistes à la galerie des Croisiers à Caen.

Photo, dessin, peinture, sculpture (Gilles Quesnot, Sevan Quesnot, Sarah Quesnot, Christian lepescheux)

Présence des artistes durant toute l’exposition.

Vernissage le vendredi à 19h..

Vendredi 2023-07-13 11:00:00 fin : 2023-07-19 19:00:00. .

9 Rue des Croisiers Galerie des Croisiers

Caen 14000 Calvados Normandie



From July 13 to 19, exhibition of 4 artists at the Galerie des Croisiers in Caen.

Photo, drawing, painting, sculpture (Gilles Quesnot, Sevan Quesnot, Sarah Quesnot, Christian lepescheux)

Artists present throughout the exhibition.

Vernissage on Friday at 7pm.

Del 13 al 19 de julio, exposición de 4 artistas en la Galerie des Croisiers de Caen.

Fotografía, dibujo, pintura, escultura (Gilles Quesnot, Sevan Quesnot, Sarah Quesnot, Christian lepescheux)

Los artistas estarán presentes durante toda la exposición.

Inauguración el viernes a las 19.00 h.

Vom 13. bis 19. Juli Ausstellung von 4 Künstlern in der Galerie des Croisiers in Caen.

Foto, Zeichnung, Malerei, Skulptur (Gilles Quesnot, Sevan Quesnot, Sarah Quesnot, Christian lepescheux)

Anwesenheit der Künstler während der gesamten Ausstellung.

Vernissage am Freitag um 19 Uhr.

