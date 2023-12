Exposition « Illuminations » 9 Rue des Chevaliers Vains Catégories d’Évènement: Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-16

fin : 2024-01-07 Oeuvres éclairées récentes des artistes de la galerie mlc. Vernissage le samedi 23 octobre, de 14h à 19h, en présence de nombreux artistes de la galerie. Visite de l’exposition, du mardi au dimanche, de 15h à 19h..

9 Rue des Chevaliers Galerie mlc

Vains 50300 Manche Normandie

