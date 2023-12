STAGE DE NOËL 9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault, 23 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00

Venez découvrir et rentrer dans l’ambiance féerique et enchantée du Roller Dance pendant les vacances de Noël :

Stage: 25 € la session de 2h matériels inclus ou 100€ la semaine.

Ouverture ludique :

– Du Mardi au Samedi après-midi de 14h à 18h.

Pour que les étoiles continuent de briller dans vos yeux !.

Venez découvrir et rentrer dans l’ambiance féerique et enchantée du Roller Dance pendant les vacances de Noël:

Votre Roller Dance vous accueille pendant les fêtes de Noël:

Stage: du Mardi au Samedi de 10h à 12h

25 € la session de 2h matériels inclus ou 100€ la semaine

Ouverture ludique:

Du Mardi au Samedi après-midi de 14h à 18h

Fermeture exceptionnelle:

– Le Samedi 23 et 30 Décembre de 20h à 00h

– Le Dimanche 24 et 31 Décembre de 14h à 18h

– Le lundi 25 Décembre et 1er Janvier

Hors vacances scolaire votre Roller Dance reste ouvert tous les Mercredi, Samedi et Dimanche après-midi de 14h à 18h et le Samedi soir de 20h à 00h.

Pour que les étoiles continuent de briller dans vos yeux !

EUR.

9 Rue des Chasselas

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU CLERMONTAIS