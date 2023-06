Conférence de Jacques Le Maho sur Bacqueville-en-Caux 9 Rue des Charmettes Lammerville, 29 août 2023, Lammerville.

Lammerville,Seine-Maritime

L’historien Jacques Le Maho nous fera l’honneur de venir nous parler de ses recherches de la commune de Bacqueville-en-Caux.

Un complément indispensable à la visite guide de la commune qui se tiendra le même jour avec l’office de tourisme Terroir de Caux !.

9 Rue des Charmettes Ferme des Charmettes

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie



Historian Jacques Le Maho will honour us with a talk on his research into the commune of Bacqueville-en-Caux.

An essential complement to the guided tour of the commune to be held on the same day with the Terroir de Caux tourist office!

El historiador Jacques Le Maho nos honrará con una conferencia sobre sus investigaciones acerca del municipio de Bacqueville-en-Caux.

Un complemento indispensable para la visita guiada del municipio que tendrá lugar el mismo día con la oficina de turismo Terroir de Caux

Der Historiker Jacques Le Maho wird uns die Ehre erweisen, über seine Forschungen zur Gemeinde Bacqueville-en-Caux zu berichten.

Eine unverzichtbare Ergänzung zur Führung durch die Gemeinde, die am selben Tag mit dem Fremdenverkehrsamt Terroir de Caux stattfindet!

