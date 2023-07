Contes en roues libres avec la compagnie Filémuse 9 Rue des Charmettes Lammerville, 23 juillet 2023, Lammerville.

Lammerville,Seine-Maritime

Profitez d’une rallye vélo spectacle accompagné de la compagnie FILEMUSE avec au choix un parcours vélo de 36 km, un parcours vélo de 12 km et un parcours voiture de 36 km.

Au programme :

-> 9h30 Rendez-vous à la ferme des Charmettes à Lammerville, départ du grand parcours

-> 12H00 Pique-nique et halte musicale Oh Croco à Auffay Val-de-Scie, départ de la petite randonnée

-> 14h30 Visite contée de la Ferme l’Effet des Fées à Saint-Denis-sur-Scie

-> 16h00 Goûter conté au jardin des muses à Saint-Maclou-de-Folleville

-> Halte Oh Croco pour récupérer les voitures du premier parcours

-> 19h Apéritif conté aux Charmettes et remise des récompenses

Sur réservation.

2023-07-23 09:30:00 fin : 2023-07-23 . .

9 Rue des Charmettes Ferme des Charmettes

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie



Enjoy a bike show rally accompanied by the FILEMUSE company, with a choice of a 36 km bike route, a 12 km bike route and a 36 km car route.

Program:

-> 9:30 a.m. Meeting point at the Charmettes farm in Lammerville, departure of the main route

-> 12:00 Picnic and musical stopover at Oh Croco in Auffay Val-de-Scie, departure of the short hike

-> 2:30 pm Storytelling tour of the Effet des Fées farm in Saint-Denis-sur-Scie

-> 4:00 pm Storytelling snack at Jardin des Muses in Saint-Maclou-de-Folleville

-> Oh Croco stop to collect cars from the first route

-> 7pm Storytelling aperitif at Les Charmettes and prize-giving ceremony

On reservation

Disfrute de un rallye espectáculo en bicicleta con la empresa FILEMUSE, pudiendo elegir entre una ruta en bicicleta de 36 km, una ruta en bicicleta de 12 km y una ruta en coche de 36 km.

Programa:

-> 9.30 h Encuentro en la granja Charmettes de Lammerville, salida de la ruta principal

-> 12.00 h Picnic y parada musical en Oh Croco en Auffay Val-de-Scie, inicio de la ruta corta

-> 14.30 h Visita con cuentacuentos a la granja Effet des Fées en Saint-Denis-sur-Scie

-> 16:00 Merienda cuentacuentos en el Jardin des Muses de Saint-Maclou-de-Folleville

-> Oh Croco parada para recoger los coches de la primera ruta

-> 19:00 Aperitivo cuentacuentos en Les Charmettes y entrega de premios

Sólo con reserva previa

Genießen Sie eine Fahrrad-Show-Rallye in Begleitung des Ensembles FILEMUSE mit der Wahl zwischen einer 36 km langen Fahrradstrecke, einer 12 km langen Fahrradstrecke und einer 36 km langen Autostrecke.

Auf dem Programm stehen:

-> 9.30 Uhr Treffpunkt auf der Ferme des Charmettes in Lammerville, Start der großen Strecke

-> 12H00 Picknick und musikalischer Halt Oh Croco in Auffay Val-de-Scie, Start der kleinen Wanderung

-> 14.30 Uhr Märchenhafte Führung durch die Ferme l’Effet des Fées in Saint-Denis-sur-Scie

-> 16.00 Uhr Erzählte Teestunde im Garten der Musen in Saint-Maclou-de-Folleville

-> Halt Oh Croco, um die Autos der ersten Strecke abzuholen

-> 19.00 Uhr Märchenhafter Aperitif in Les Charmettes und Preisverleihung

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche