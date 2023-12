Exposition A pleine page à la Médiathèque Guy de Maupassant de Saint-Quentin 9 rue des Canonniers Saint-Quentin, 29 novembre 2023, Saint-Quentin.

Saint-Quentin Aisne

Début : 2023-11-29

fin : 2023-12-23

Plein feu sur les illustrations ajourées d’Antoine Guilloppé. Tour à tour soleil et lune, neige et mer viennent révéler la plénitude d’une nature exubérante.

Du noir et blanc de l’hiver à l’explosion de couleurs des fonds marins tropicaux, l’artiste nous livre son hymne à la création.

Une exposition pour permettre aux grands comme aux petits d’admirer pleinement cette nature faite d’ombres et de lumières.

Animations de lancement le mercredi 29 novembre tout au long de la journée

Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des canonniers à Saint-Quentin.

Téléphone : 03 23 63 68 38

https://mediatheque.saint-quentin.fr/

Entrée libre et gratuite.

Du mardi au samedi, de de 10h à 12h et de 14h à 18h.

9 rue des Canonniers

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



