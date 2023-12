RÉPÉTITION PUBLIQUE : « PRODIGUE » PAR LA CIE LES DANDYS PRODUCTION 9 Rue de Saint Melaine Cholet, 11 janvier 2024, Cholet.

La compagnie les Dandys Production, en résidence à l’Espace Jean Guichard du 8 au 12 janvier 2024, proposera, à l’issue de cette semaine de répétition, une sortie de résidence durant laquelle ils présenteront leur spectacle « Prodigue »..

​ »Prodigue » est un conte initiatique pour un clown qui est sur le point de mourir, un combat épique perdu d’avance, une fable onirique ou la morale n’a rien de palpable. Il raconte l’histoire de Willy, le dernier opérateur humain d’un complexe de 47 étages dédié à l’élevage intensif de bovins qui un jour s’évade.

C’est alors que sous nos yeux vient progressivement s’effriter la réalité, qu’apparaît cette créature à tête de vache, que la tempête se lève emportant tout, sauf lui, et que seul à la poursuite de sa tour de Babel, les étoiles se mettent à tourner prodigieusement vite autour de lui.

Un choc entre la puissance de l’artificiel et la poésie du vivant, une farce clownesque et onirique qui remet l’Homme à sa place.

…Et tout ça, sans parole

.

