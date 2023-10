Marche sans tabac 9, rue de Longny Mortagne-au-Perche, 18 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Le Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine organise une marche sans tabac.

Boucle de 5 kms. Collation et bar à jus à l’arrivée. Rendez-vous au cloître Saint-François.

Manifestation organisée dans le cadre du « Mois sans tabac ».

Inscription souhaitée jusqu’au 17 novembre. Réservez du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45..

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

9, rue de Longny Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



The Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine is organizing a tobacco-free walk.

5 km loop. Snack and juice bar at the finish. Meet at the Saint-François cloister.

Event organized as part of the « No Smoking Month ».

Registration required by November 17. Book Monday to Friday, 8.45am to 4.45pm.

El Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine organiza un paseo sin humo.

Recorrido de 5 km. Cafetería y zumo en la meta. Punto de encuentro en el claustro Saint-François.

Evento organizado en el marco del « Mes sin tabaco ».

Inscripción obligatoria antes del 17 de noviembre. Reserva de lunes a viernes, de 8.45 a 16.45 h.

Das Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine organisiert einen tabakfreien Spaziergang.

Rundkurs von 5 km. Snacks und Saftbar am Ziel. Treffpunkt: Kloster Saint-François.

Veranstaltung im Rahmen des « Monats ohne Tabak ».

Anmeldung bis zum 17. November erwünscht. Reservieren Sie von Montag bis Freitag von 8:45 bis 16:45 Uhr.

