Concert – Musique polyphonique du XVIème siècle par les Chantres de la Sainte-Chapelle 9, rue de Longny Mortagne-au-Perche, 12 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Les Chantres de la Sainte Chapelle, ensemble créé par Antoine Sicot (1er concert à la Mesnière le 26 octobre 2000 au profit de la restauration intérieure de la nef) a pour but de faire connaître la musique vocale religieuse du XVIème siècle dans une interprétation renouvelée.

Le critique musical Marc Desmet l’avait bien compris en nous attribuant un « Choc » de la revue le Monde de la Musique en mai 2005 pour notre CD d’une « Passion selon St Jean » anonyme découverte chez le 1er imprimeur de musique en France, Pierre Attaingnant (1534) de la bibliothèque du Chapitre de la ville de Noyon.

« L’accord des timbres semble avoir été longuement étudié et produit des sonorités magiques » ce qui est sans doute induit par notre parti pris de déchiffrer cette musique directement sur la notation originale du XVIème siècle, comme le faisaient les enfants et Chantres de cette époque.

Nous avons décidé après une interruption de plusieurs années, de relancer l’ensemble avec les anciens du groupe et un nouveau ténor breton, et vous invitons à ce 1er concert en la Chapelle Saint-François de l’Hôpital de Mortagne-au-Perche, cadre totalement approprié du XVIème s. pour une musique liturgique, avec les Antiennes Mariales de Jean Mouton, Claudin de Sermisy et Anthoine Mornable.

L’ensemble est composé de :

Isabelle Dumont : superius

Jérôme Desprez : contratenor

Jean-Marc Vié : tenor

Antoine Sicot : bassus et direction

Participation libre au profit de l’asscociation Mortagne-au-Perche Patrimoine pour la restauration de la chapelle Saint-François..

9, rue de Longny Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Les Chantres de la Sainte Chapelle, an ensemble founded by Antoine Sicot (1st concert at La Mesnière on October 26, 2000 in aid of the nave’s interior restoration), aims to promote a renewed interpretation of 16th-century religious vocal music.

Music critic Marc Desmet clearly understood this, awarding us a « Choc » from the magazine Le Monde de la Musique in May 2005 for our CD of an anonymous « Passion selon St Jean » discovered by the 1st music printer in France, Pierre Attaingnant (1534) from the library of the Chapter of the town of Noyon.

« The tuning of the timbres seems to have been studied at length, producing magical sonorities », no doubt induced by our decision to decipher this music directly from the original 16th-century notation, as the children and chanters of the time did.

After a hiatus of several years, we have decided to relaunch the ensemble with former members of the group and a new Breton tenor, and invite you to this 1st concert in the Chapelle Saint-François de l?Hôpital in Mortagne-au-Perche, a totally appropriate 16th-century setting for liturgical music, with Antiennes Mariales by Jean Mouton, Claudin de Sermisy and Anthoine Mornable.

The ensemble is composed of :

Isabelle Dumont: superius

Jérôme Desprez: contratenor

Jean-Marc Vié: tenor

Antoine Sicot: bassus and direction

Free participation, with proceeds going to the Mortagne-au-Perche Patrimoine association for the restoration of the Saint-François chapel.

Les Chantres de la Sainte Chapelle, conjunto fundado por Antoine Sicot (1er concierto en La Mesnière el 26 de octubre de 2000 a beneficio de la restauración interior de la nave), tiene como objetivo acercar al público nuevas interpretaciones de la música vocal religiosa del siglo XVI.

El crítico musical Marc Desmet lo entendió bien cuando nos concedió un « Choc » de la revista Le Monde de la Musique en mayo de 2005 por nuestro CD de una « Pasión selon St Jean » anónima descubierta en la biblioteca del Cabildo de la ciudad de Noyon por el 1er impresor de música de Francia, Pierre Attaingnant (1534).

« La afinación de los timbres parece haber sido largamente estudiada, produciendo sonoridades mágicas », lo que se debe sin duda a nuestra decisión de descifrar esta música directamente a partir de la notación original del siglo XVI, como hacían los niños y cantores de la época.

Tras un paréntesis de varios años, hemos decidido relanzar el conjunto con los antiguos miembros del grupo y un nuevo tenor de Bretaña, e invitarles a este 1er concierto en la Chapelle Saint-François de l’Hôpital de Mortagne-au-Perche, un marco totalmente apropiado para la música litúrgica del siglo XVI, con Antiennes Mariales de Jean Mouton, Claudin de Sermisy y Anthoine Mornable.

El conjunto está compuesto por :

Isabelle Dumont: superius

Jérôme Desprez: contratenor

Jean-Marc Vié: tenor

Antoine Sicot: bajo y director de orquesta

Entrada gratuita a beneficio de la asociación Mortagne-au-Perche Patrimoine para la restauración de la capilla Saint-François.

Das von Antoine Sicot gegründete Ensemble Les Chantres de la Sainte Chapelle (erstes Konzert in La Mesnière am 26. Oktober 2000 zugunsten der Innenrestaurierung des Kirchenschiffs) hat sich zum Ziel gesetzt, die religiöse Vokalmusik des 16. Jahrhunderts in einer neuen Interpretation bekannt zu machen.

Der Musikkritiker Marc Desmet verstand dies sehr gut, als er uns im Mai 2005 einen « Choc » der Zeitschrift Le Monde de la Musique für unsere CD mit einer anonymen « Passion selon St Jean » verlieh, die beim ersten Musikdrucker Frankreichs, Pierre Attaingnant (1534), in der Bibliothek des Kapitels der Stadt Noyon entdeckt worden war.

« Jahrhundert zu entziffern, wie es die Kinder und Kantoren dieser Zeit taten.

Nach einer mehrjährigen Pause haben wir beschlossen, das Ensemble mit den alten Mitgliedern und einem neuen bretonischen Tenor wiederzubeleben und laden Sie zu diesem ersten Konzert in die Kapelle Saint-François de l’Hôpital in Mortagne-au-Perche ein, einem für liturgische Musik aus dem 16.

Das Ensemble setzt sich zusammen aus:

Isabelle Dumont: Superius

Jérôme Desprez: Kontratenor

Jean-Marc Vié: Tenor

Antoine Sicot: Bassus und Leitung

Freier Eintritt zugunsten des Vereins Mortagne-au-Perche Patrimoine für die Restaurierung der Kapelle Saint-François.

