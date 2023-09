KBW : UN CONCERT ILLUSTRÉ 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée KBW : UN CONCERT ILLUSTRÉ 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon, 15 mars 2024, Luçon. Luçon,Vendée Concert classique et arts visuels.

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . .

9, rue de l’Hôtel de Ville Théâtre Millandy

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Classical concert and visual arts Concierto clásico y artes visuales Klassisches Konzert und bildende Kunst Mise à jour le 2023-09-22 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu 9, rue de l’Hôtel de Ville Adresse 9, rue de l’Hôtel de Ville Théâtre Millandy Ville Luçon Departement Vendée Lieu Ville 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon latitude longitude 46.4560909;-1.1686346

9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/