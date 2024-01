Concert du duo jazz “Land’s End” avec le trompettiste Christian Magnusson et le contrebassiste Manu Grimonprez 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez, samedi 20 janvier 2024.

Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20

Le trompettiste Christian Magnusson et le contrebassiste Manu Grimonprez ont plusieurs points communs : ils ont tous deux choisi le Cap Sizun comme port d’attache et sont en outre liés par une passion commune du jazz. Ces deux musiciens d’exception travaillent depuis plusieurs années autour des standards du jazz, dans la formule intimiste du duo, tentant de pousser au plus loin les possibilités de cette musique synonyme de liberté.

Venez les suivre dans leurs pérégrinations dans le monde du jazz des années 40 à 60, musique qu’ils jouent avec une énergie communicative ! Prix libre, 8 € conseillé.

Jauge est limitée à 40 personnes, aussi il est impératif de réserver : reservation@librairiedelanglerouge.com / 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Préciser votre nom et n° de téléphone.

.

9 Rue de l’Hôpital Librairie de l’Angle Rouge

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ