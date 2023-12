CONCERT DE NOËL 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre, 9 décembre 2023 15:00, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

Dans le cadre du marché de Noël de Rieux-Volvestre, les Amis de l’orgue roposent leur traditionnel concert de Noël.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

9 Rue de l’Évêché CATHEDRALE DE RIEUX-VOLVESTRE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



As part of the Rieux-Volvestre Christmas market, the Friends of the Organ present their traditional Christmas concert

En el marco del mercado navideño de Rieux-Volvestre, los Amigos del Órgano organizan su tradicional concierto de Navidad

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes von Rieux-Volvestre veranstalten die Orgelfreunde ihr traditionelles Weihnachtskonzert

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE